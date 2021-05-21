Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok

Adını ürettiği meyveden alan mahallede çiftçiler dertli: Kiraz ağaçları çiçek açtı ama kiraz yok

Kuşadası Kirazlı mahallesi genel görüntü

Kiraz Üretimi Festival Irak Kiraz Festivali 

-Kiraz bahçeleri genel görüntü
-Cevdet Uluçay röportaj

( AYDIN ) AYDIN

- Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden olan ve adını da üretilen meyveden alan Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde çiftçiler, rekolte kaybından dolayı sıkıntı yaşıyor. İç ve dış pazarda kiraz üretimi ile önemli yere sahip olan Kirazlı Mahallesi'nde mahalle halkının bir çoğu geçimini kiraz yetiştiriciliğinden kazanıyor. Mahallede 50 yıllık maziye sahip kiraz festivalleri de yerini sessizliğe bıraktı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılamayan kiraz festivalini bir de rekolte vurdu. Mahalledeki ağaçlar ürün vermeyince kiraz üreticileri ne yapacağını şaşırdı. Kirazlı Mahallesi’nde kiraz üreticisi 71 yaşındaki Cevdet Uluçay geçen seneye oranlar yüzde 90’ları bulan kayıplara ulaştığını belirtti.
Bu sene içerisinde mahalle genelindeki kiraz ve erik ağaçlarında ürünün olmadığını ifade eden Uluçay, "Bu sene ağaçlarımızda kirazlarımız yok denecek kadar az. Sadece bir ağacımız o da bizim yiyeceğimiz kadar. Bir başka durum da bahçemizde bulunan koskoca ağaç bir tane kiraz vermiş. Bu şaşırılacak bir durum. 5-10 ağaç kadar anca eriğimiz var, yiyecek eriğimizi de pazardan satın alacağız. Ağaçlarımız kurumaya döndü. Bu da kötü giden hava şartları ve kuraklıktan dolayı oluyor. Mahalledeki herkes bahçelerinin benimle aynı olduğunu söylüyorlar" dedi.
Erik ve kirazdan domates biber üretimine dönebileceklerini ifade eden Ulucaçay, "Kiraz yok, erik yok o yok bu yok. Bunlar olmayınca pazarlara da gidemeyeceğiz, bir şey de yapamayacağız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Böyle giderse durum vahim. Artık domates, bibere bakacağız artık" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement