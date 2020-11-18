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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adilcevaz'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Adilcevaz'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatörün jandarma tarafından adliyeye götürülmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

Jandarma Bild Akalan Trol 


- Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrolleri esnasında 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının yol kontrolleri esnasında 49 Afganistan, 3 Bangladeş ve 1 Pakistan olmak üzere toplamda 53 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Adilcevaz ilçesine bağlı Çimenli yol kontrol uygulama noktasında yapılan yol kontrolünde, bir kamyonet içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 49 Afganistan, 3 Bangladeş, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplamda 53 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan şüpheli yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. (VO)
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