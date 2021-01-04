Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

-Ormanlık bölgenin alev alev yanışı

-İtfaiye ekiplerinin bölgeye müdahale etmesi



( SAKARYA ) SAKARYA



- FETÖ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz’ün, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddia edilen ve 2 gün boyunca ekiplerce didik didik aranan bölgenin yakınında çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın 2 farklı noktasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 100 metre mesafe ile 2 farklı noktada çıkan yangın için bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, 2020 yılı Eylül ayı içerisinde FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye, darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edilmişti. İhbar üzerine emniyet ekipleri gözetiminde, belediyeye ait iş makineleri tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatılmış, 2 gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanılmamıştı. Yangın da bu iddiaların meydana geldiği bölgenin yakınındaki bir alanda meydana geldi. (BCT-



loading...