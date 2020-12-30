- Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi

- Yemen’in Aden Havalimanında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 20’ye yükseldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin eden ve Yemen’e dönen Yemen’in yeni hükümeti Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 20 olarak açıklandı. Patlama nedeniyle havalimanında büyük maddi zarar meydana geldi.
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