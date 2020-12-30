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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi

- Aden havalimanındaki patlama, ölü sayısı 5'e yükseldi

Meydana gelen patlama

Başkent Hükümet 

-olay yerinden detay

( ADEN ) ADEN

- Yemen’in Aden Havalimanında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 20’ye yükseldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin eden ve Yemen’e dönen Yemen’in yeni hükümeti Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 20 olarak açıklandı. Patlama nedeniyle havalimanında büyük maddi zarar meydana geldi.
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