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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Aden'de askeri araçta patlama

- Aden'de askeri araçta patlama

-Yanan araçtan görüntü

( ADEN ) ADEN

Askeri Araç Gesi Başkent 


- Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir askeri araçta patlama meydana geldi. Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Mansoura ilçesine bağlı Abdülaziz bölgesinde bir askeri araçta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Patlamadan sonra bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.
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