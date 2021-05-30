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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Adaylar zamanla yarıştı, geç kalanlar sınava alınmadı

Adaylar zamanla yarıştı, geç kalanlar sınava alınmadı

adaylardan detay

Yarış Sınav Merkezleri Koronavirüs 

-koşanlardan detay
-geç kalanlardan detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına (2021-İSG/1) geç kalanlar adaylar alınmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bugün yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gittiler. Adaylar koronavirüs tedbirleri kapsamında tek tek içeri alınıp üst taraması yapıldı. Bazı adaylar dakikalarla yarıştı. Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise kapılar kapandı. Geç kalan adaylar sınava alınmadı. Sınava geç kalan bir adayın, "Şimdi oldu, oyalanmasaydık girmiştik. Yolda trafikte durdurdu" sözleri dikkat çekti.
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