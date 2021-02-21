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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Adaylar ALES’e girebilmek için eksi 18 derecede koştular

Adaylar ALES’e girebilmek için eksi 18 derecede koştular

Sınav binasına koşan adaylar

Yarış Nüfus Cüzdanı Cüzdan 

-Sınava geç kalan adaylar
-Vatandaş röportaj

( SİVAS -ÖZEL)- 10.00’dan sonra gelen aday sınava alınmadı- Sivas’ta adaylar, eksi 18 dereceyi bulan soğukta 10.00’da başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavına yetişebilmek için koştular- Sınav binasına 10.00’dan sonra gelen adaylar, sınava alınmadılar SİVAS

- Sivas’ta adaylar, eksi 18 dereceyi bulan soğukta 10.00’da başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavına yetişebilmek için koştular. Sınav binasına 10.00’dan sonra gelen adaylar, sınava alınmadılar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ALES sınavına girecek olan adaylar eksi 18 dereceyi bulan soğuk havada sınava yetişebilmek için zamanla yarıştılar. Sivas’ta ALES'e giren adaylar korana virüs salgını tedbirleri kapsamında sınav binalarına alındılar. Tedbirler kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan istasyonları kuruldu. Saatler kapıların kapanmasına yaklaşınca giriş kapısı önünde yoğunluk yaşandı. Saatler tam 10.00’ı gösterdiğinde ise geç kalan adaylar sınav binalarına alınmadılar. Geç kalan, nüfus cüzdanı yerine ehliyetle sınava gelen ve sınav binasını karıştıran adaylar görevlilere dil dökseler de sınav giriş binalarını üzüntüyle terk ettiler.
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