Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılını bu video ile kutladı

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( SAKARYA )- Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: “Adapazarı ruhunu yarınlara taşıyoruz” SAKARYA



- Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü kutladı.Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yılı yarın birçok etkinlik coşkuyla kutlanacak. Bunun öncesinde Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından kurtuluşun 100’üncü yılına özel hazırlanan videoyu paylaştı. Paylaştığı videoda Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü kutlayan Başkan Işıksu, “Halit Mollaların, Kazım Kaptanların ayak izleriyle, bu güzel toprakların hiç bitmeyecek türküleriyle, ortak hikayemizi güçlendiriyor, Adapazarı ruhunu yarınlara taşıyoruz. Milletimizle birlikte nice 100 yıllara” ifadelerine yer verdi.Öte yandan, Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100’üncü yılı Adapazarı Kaymakamlığı’nın koordinesi, Adapazarı Belediyesi’nin organizasyonları, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Sakarya Yerel Kültür Derneği’nin katkılarıyla başlayan etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Bugün 14.30’da Türkiye Eskrim Şampiyonası Ödül Töreniyle başlayan etkinlikler, 21 Haziran’da kurtuluş kahramanlarından Halit Molla’nın kabrini ziyaret, Türk Yıldızları selamlama ve gösteri uçuşu, Kurtuluş Sergisi, Kahramanlık Türküleri Dinletisi, Kurtuluş Yürüyüşü, Mehteran Gösterisi, Esnaf Selamlaması, Bisiklet Turu ve Mevlid-i Şerif ile son bulacak.

