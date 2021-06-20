Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılını bu video ile kutladı

Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılını bu video ile kutladı

Belediye başkanı tarafından paylaşılan video

Kutlay Sosyal Medya Yan Etki Gösteri Uçuşu İşgal 

-Adapazarından görüntüler

( SAKARYA )- Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: “Adapazarı ruhunu yarınlara taşıyoruz” SAKARYA

- Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü kutladı.Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yılı yarın birçok etkinlik coşkuyla kutlanacak. Bunun öncesinde Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından kurtuluşun 100’üncü yılına özel hazırlanan videoyu paylaştı. Paylaştığı videoda Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü kutlayan Başkan Işıksu, “Halit Mollaların, Kazım Kaptanların ayak izleriyle, bu güzel toprakların hiç bitmeyecek türküleriyle, ortak hikayemizi güçlendiriyor, Adapazarı ruhunu yarınlara taşıyoruz. Milletimizle birlikte nice 100 yıllara” ifadelerine yer verdi.Öte yandan, Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100’üncü yılı Adapazarı Kaymakamlığı’nın koordinesi, Adapazarı Belediyesi’nin organizasyonları, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Sakarya Yerel Kültür Derneği’nin katkılarıyla başlayan etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Bugün 14.30’da Türkiye Eskrim Şampiyonası Ödül Töreniyle başlayan etkinlikler, 21 Haziran’da kurtuluş kahramanlarından Halit Molla’nın kabrini ziyaret, Türk Yıldızları selamlama ve gösteri uçuşu, Kurtuluş Sergisi, Kahramanlık Türküleri Dinletisi, Kurtuluş Yürüyüşü, Mehteran Gösterisi, Esnaf Selamlaması, Bisiklet Turu ve Mevlid-i Şerif ile son bulacak.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement