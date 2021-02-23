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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Adanalı kebapçı sokak hayvanlarını unutmadı

Adanalı kebapçı sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak hayvanlarının beslenmesi

Hafta Sonu Köpek Yağan Hayvan Sokak Hayvanları 

-Köpeklerin mama yemesi
-Uğur Aydın röportaj
-Köpeklerin mama yemesi

( ADANA ) -- Kebapçı Uğur Aydın, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçeleri gezerek sokak hayvanlarını besliyor ADANA

- Adana’da bir kebapçı, ilçeleri gezerek soğuk kış günlerinde aç kalan sokak hayvanlarını besliyor. Kentte kebapçılık yapan Uğur Aydın, sokak hayvanları için babasıyla birlikte "Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Aydın’a çok sayıda destek geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmaması içinde çaba gösteren Aydın, hafta içi her gün dükkanından artan ekmekleri biriktirmeye başladı.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmeklerin üzerine etli kemik kaynatıp yanına da 50 kilo mama alan Uğur Aydın, ilçeleri gezerek sokak hayvanlarını besliyor. Kar yağan Toros Dağları’nda bulunan ve soğuktan üşüyen köpekleri de gidip besleyen Aydın, bütün köpek ve kedilere ayrı ayrı ilgi gösteriyor. Son olarak 100 kilometre uzaklıktaki Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi’ne giden Aydın, buradaki sokak hayvanlarını besledi. Soğuk kış günlerinde herkesin sokaktaki hayvanları beslemesi gerektiğini belirten Uğur Aydın, “Sokaktaki dostlarımız soğuk kış şartlarında mahrum kalıyor. Bizde onlara destek olmak için her hafta sonu gidip onları besliyoruz. İş yerimizde artan ekmeklerimizi, etlerimizi ve kemiklerimizi götürüyoruz. Hem de mama alıyoruz” diye konuştu.
Hafta sonu sokak hayvanlarının saklanmadığını ve yaralı olanların tedavilerinin daha iyi yapıldığını da kaydeden Aydın, “Hafta sonu gidince sokaktaki dostlarımız hep yanımıza geliyorlar. Saklanan olmuyor. Onları öyle daha güzel görüyoruz. Yarası olan hayvanın hemen tedavisini yaptırıyoruz. Bundan sonra da bu böyle devam edecek” ifadelerini kullandı. (UMT-
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