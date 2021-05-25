Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu

ADANA - Yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu

- Olay yeri - Sulama kanalı - Olay yerindeki polis ekiplerinin çalışmaları - Kaybolan gencin yakınlarının ağlaması Adana 'da yüzmek için sulama kanalına giren genç kaybolduADANA (AA) - Adana 'da yüzmek için girdiği sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Ersin Kara (27) yüzmek için merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndan geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.Kara'nın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama başlattı.Gencin yakınları gözyaşı dökerek polislerin arama çalışmalarını izledi.Dalgıç polislerin çalışmaları sürüyor.

Kanald Yüzme Gözyaşı Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement