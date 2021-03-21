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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Yolcu taşıma yetkisi olmayan araç sürücüsüne idari işlem yapıldı

ADANA - Yolcu taşıma yetkisi olmayan araç sürücüsüne idari işlem yapıldı

- Durdurulan araçtaki yolcuların indirilmesi Adana 'da yolcu taşıma yetkisi olmayan araç sürücüsüne idari işlem yapıldıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde, yolcu taşıma yetkisi olmadığı tespit edilen araç sürücüsüne idari işlem yapıldı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükpınar Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri huzur ve güven uygulaması sırasında yolcu taşımacılığı yapan bir aracı durdurdu.Yolcu taşıma yetkisi olmadığı belirlenen araç sürücüsü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yolculara uyarılarda bulundu.

Yolcu Taşımacılığı 

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