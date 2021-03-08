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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Yol kenarında ceset bulundu

ADANA - Yol kenarında ceset bulundu

- Olay yeri - Yol kenarında bulunan ceset - Ekiplerin çalışması Adana 'da yol kenarında ceset bulunduADANA (AA) - Adana 'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde kimlik olmadığını belirledi.Ekiplerin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi ve yakınlarına ulaşılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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