ADANA - Yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

- Zanlıların adliyeye getirilişi - Adliye binası Adana 'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, 10 adrese düzenlediği operasyonda, 9 zanlıyı gözaltına aldı.Adreslerdeki aramalarda, dizüstü bilgisayar, 2 telefon, 2 harici bellek ve 6 banka kartı ele geçirildi.
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