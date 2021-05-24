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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

ADANA - Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

- Olay yeri - Polis ekiplerinin çalışması Adana 'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulunduADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen kişi evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ikamet eden 47 yaşındaki Cevdet Aydeniz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.Olay yerine yönlendirilen ekipler, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Aydeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis Bild 

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