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ADANA - Yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ADANA - Yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

- Ekiplerin DEAŞ zanlısını yere yatırılarak etkisiz hale getirmesi - Zanlının kelepçelenmesi - Zanlının adliyeye sevk edilmesi Adana 'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Zanlının yakalanma anı polis tarafından kaydedildiADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a eleman temin ettiği gerekçesiyle 2015 yılında tutuklanıp 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra salıverilen "Ebu Ahmed" kod adlı İrfan Ç'nin (41) faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi.Zanlının, örgütün sözde üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde ve eylem hazırlığında olduğunu tespit eden ekipler, İrfan Ç'yi yakın takibe aldı.Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda hafif ticari araçla seyir halinde olan İrfan Ç, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.Yakalanma anı polis tarafından kaydedilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon Ticari Araç Gözaltı Terör Örgütü İstihbarat 

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