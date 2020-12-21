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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana ve Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Adana ve Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Zanlıların jandarmadan çıkarılması

Terör Operasyonu Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Araçlara bindirilmesi

( ADANA )- Gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişinin bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi ADANA

- Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesinde ve Mersin'de ikamet eden Suriye uyruklu 5 şahsın geçmiş dönemde Suriye’nin Ayn-el Arap (Kobani) bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve halen Karataş ilçesi Tuzla Mahallesinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldıkları çadırlar bölgesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları bilgisi alındı. Yapılan operasyon sonucunda 5 şüpheli Adana ve Mersin'de gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 3 adet SD mikro hafıza kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
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