ADANA - Üzerine ağaç devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
- Olay yeri - Ağacın araç üzerinden ekiplerce kaldırılmasıADANA (AA) - Adana 'da seyir halindeyken üzerine ağaç devrilen araçtaki iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Todil yönetimindeki 01 NA 857 plakalı otomobilin üzerine, Kozan - Feke karayolunda ilerlerken Horzum Yaylası mevkisinde çam ağacı devrildi.Kazada sürücüyle araçta bulunan Saniye Todil (61) yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce otomobilden çıkartılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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