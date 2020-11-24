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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ADANA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 7 gözaltı

ADANA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 7 gözaltı

- Ekiplerin belirlenen bir adrese baskın düzenlemesi - Özel harekat polislerinin sokakta güvenlik önlemi alması - Bir zanlının adreste gözaltına alınarak polis aracına götürülmesi - Adli Tıp Birimi - Gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 7 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, adresleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti baskın düzenledi.
Evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı, bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Güvenlik Önlemi Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Tacirleri Şafak Vakti Özel Harekat Polisleri 

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