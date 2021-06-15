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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

ADANA - Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

- Özel harekat polisinin belirlenen adreslere baskın yapması - Kaçmaya çalışan iki zanlının yakalanması - Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi Adana 'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.Ekipler, adreslerini tespit ettiği 6 zanlının ikametine operasyon düzenledi.
Merkez Seyhan ilçesindeki üç katlı eve yapılan baskında, ekipleri fark edip kaçmaya çalışan 2 kişi ile 4 zanlı daha operasyonda gözaltına alındı.Zanlılar emniyete götürüldü.

Adli Tıp Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Harekat Polisi 

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