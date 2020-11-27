ADANA - Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

- Otobüsten görüntü - Narkotik köpeğinin bagajdaki çantayı araması - Köpeğin çantaya tepki vermesi - Ele geçirilen uyuşturucudan görüntüADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.Şüpheli görülen bir otobüsün bagajında ve 4 kişinin üzerinde, 2 kilo 716 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
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