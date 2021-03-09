ADANA - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
- Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini operasyona başlaması - Adreslere eş zamanlı baskınlar yapılması - Odalarda yapılması - Dedektör köpeklerin arama yapması - Ele geçirilen uyuşturucular Adana 'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Adana il merkezi ve Karataş ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine Karataş Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 20 gram eroin, 50 gram sentetik uyuşturucu, 120 gram toz esrar, 3 uyuşturucu nitelikli hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 cep telefonu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
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