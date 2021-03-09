Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

ADANA - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

- Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini operasyona başlaması - Adreslere eş zamanlı baskınlar yapılması - Odalarda yapılması - Dedektör köpeklerin arama yapması - Ele geçirilen uyuşturucular Adana 'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Adana il merkezi ve Karataş ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine Karataş Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 20 gram eroin, 50 gram sentetik uyuşturucu, 120 gram toz esrar, 3 uyuşturucu nitelikli hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 cep telefonu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Cep Telefonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement