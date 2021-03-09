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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

ADANA - Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

- Polis ekiplerinin eve giriş yapması - Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi Adana 'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.Yaklaşık 3 süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin adreslerine "drone" destekli operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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