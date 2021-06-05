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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

ADANA - Üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

- Köprüden düşen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması - Demir korkulukların düşmesi - Etrafa saçılan gıdaların toplanması - Devrilen otomobilin alt yoldan geçen bir minibüse zarar vermesi - Aracın vatandaşların yardımıyla devrildiği yerden iteklenerek kaldırılması - Demir korkulukların kaldırılması - Devrilen aracın görüntüsü - Çekici yardımıyla araçların götürülmesi Adana 'da üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde üst geçitten alt yola devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.H.H. idaresindeki 01 SZ 038 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki üst geçitten alt yola devrildi.İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ile araçtaki oğlu S.H'yi (6) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Öte yandan, devrilen otomobil alt yoldan geçen bir minibüse de zarar verdi.

Korkuluk Bild Üst Geçit 

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