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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Üniversite öğrencisini 150 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ADANA - Üniversite öğrencisini 150 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

- Zanlıların emniyetten çıkışı - İl Emniyet MüdürlüğüÜniversite öğrencisini 150 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da üniversite öğrencisini 150 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Üniversite öğrencisi A.K.B'yi (20) telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütü üyelerinin banka hesabındaki parayı ele geçirmeye çalıştığı yalanını söyledi.

A.K.B'den, verecekleri güvenli hesaba parasını aktarmasını isteyen şüpheli, zanlıları yakaladıktan sonra parasını kendisine teslim edeceklerini belirtti.
Üniversite öğrencisi A.K.B, telefondaki şüphelinin yönlendirmesiyle hesabındaki 150 bin lirayı zanlının verdiği hesaba aktardı.A.K.B. bir süre sonra, yaşadıklarını anlattığı yakınlarının dolandırıldığını belirtmesi üzerine durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla paranın yatırıldığı hesabın sahibinin N.Ç. olduğunu belirledi.Ekipler, şüpheli N.Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen K.O, S.D, B.C, M.K. ve H.T'yi operasyonla yakaladı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Ç, K.O, S.D. ve B.C. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Banka Hesabı Terör Örgütü Üniversite Öğrencisi 

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