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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Üç kadının altın kolyesini çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı

ADANA - Üç kadının altın kolyesini çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı

- Bisikletli zanlının pazar alışverişinden dönen kadınları takip etmesi - İl Emniyet Müdürlüğü - Yakalanan zanlının emniyetten çıkarılması Adana 'da 3 kadının altın kolyesini çalan kapkaç zanlısı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da pazar alışverişinden dönen 3 kadının altın kolyesini çaldığı belirlenen kapkaç zanlısı tutuklandı.Merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki semt pazarlarında son bir ayda alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen F.G, G.E. ve A.K'nin boynundaki altın kolyeleri bisikletli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.Kadınların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili araştırma başlattı.Bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, 3 olayı da Y.K'nin (46) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, zanlının pazar alışverişinden dönen 2 kadının peşinden gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alışveriş Semt Pazarları Güvenlik Kamerası Pazar Alışverişi Bisiklet 

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