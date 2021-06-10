Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı

ADANA - Trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı

- Olay yeri - Otomobilde sıkışan sürücü ve yolculara ekiplerin müdahalesi - Ambulansın gidişi - Yaralıların otomobilden çıkartılması Adana 'da trafik kazasında 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandıADANA (AA) - Adana 'da, önce midibüse ardından refüje çarpan otomobildeki 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı.Osman Bayer idaresindeki 38 D 5629 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önce aynı yönde ilerleyen Hüseyin Kamış'ın kullandığı 01 ABZ 783 plakalı midibüse ardından refüje çarptı.Kazada, aynı otomobilde bulunan ve öğretmen alım mülakatı için kente geldikleri öğrenilen Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt ve Kozan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer ile Adana İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gazi Keleş yaralandı.Otomobilde sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Hastane Milli Eğitim Müdürü Trafik Kazası Öğretmen İlçe Milli Eğitim Müdürü 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement