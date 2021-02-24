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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Trafik kazası: 1 yaralı

ADANA - Trafik kazası: 1 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntülerADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Bekir Özku (36) idaresindeki 06 ABB 79 plakalı otomobil, Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.Çarpmanın etkisiyle sürücü Özkul yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıldı.

Elektrik Direği Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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