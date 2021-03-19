ADANA - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
- Yakalanan zanlının jandarma aracına bindirilmesi Adana 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 zanlı yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye üye olmaktan haklarında soruşturma yürütülen 2 kişi ile sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, kentte yaşayan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 cep telefonu, 3 SIM kart ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.
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