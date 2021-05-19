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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

ADANA - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

- Özel harekat polislerinin eve girmesi - Özel harekat polislerinin güvenlik önlemleri - Adli tıp birimine getirilen zanlılardan görüntüADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 adrese baskın düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.Örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu yerlere operasyon düzenledi.
Ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırdıkları evlerde arama yaptı. Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis Adli Tıp Emniyet Müdürlüğü Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

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