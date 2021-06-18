ADANA - Tehditle 500 bin liralık senet imzalattırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı
- Emniyet müdürlüğünün dış görüntüsü - Zanlıların emniyetten çıkarılması Adana 'da tehditle 500 bin liralık senet imzalattırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandıGültepe Mahallesi'nde yaşayan A.T. (47), polise başvurarak 1'i kadın 3 kişinin kendisini darbedip bir eve götürerek tehditle 14 yarım ve 1 çeyrek altınını aldıklarını, daha sonra da kendisine 500 bin liralık senet imzalattırdıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla zanlılar U.U. (24), teyzesi G.Y. (26) ve arkadaşı E.T'yi (22) yakaladı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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