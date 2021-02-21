Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

ADANA - Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

- Yakalanan zanlının Adana Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesi Adana 'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde Aydın B. (26) ile kendisine lakabıyla hitap eden Samet F. (20) arasında tartışma çıktı.Bu sırada Aydın B, belindeki tabancayı gördüğü Samet F'yi polise şikayet edeceğini söyledi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Samet F, tabancayla Aydın B'ye ateş etti.Karnından vurularak ağır yaralanan Aydın B, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı evinde yakaladı.Polis, olayda kullanıldığı öne sürülen ruhsatsız silahı da ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis Aracı Polis Akalan Ruhsatsız Silah 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement