ADANA - Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
- Yakalanan zanlının Adana Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesi Adana 'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde Aydın B. (26) ile kendisine lakabıyla hitap eden Samet F. (20) arasında tartışma çıktı.Bu sırada Aydın B, belindeki tabancayı gördüğü Samet F'yi polise şikayet edeceğini söyledi.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Samet F, tabancayla Aydın B'ye ateş etti.Karnından vurularak ağır yaralanan Aydın B, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı evinde yakaladı.Polis, olayda kullanıldığı öne sürülen ruhsatsız silahı da ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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