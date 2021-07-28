ADANA - Tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
- Yangının çıktığı alandan yükselen alevler ve dumanlar - Yangına havadan ve karadan müdahale edilmesi - Yangın nedeniyle zarar gören alanlar Adana 'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Çamlıca Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine, bölgeye 2 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve yer ekibi sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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