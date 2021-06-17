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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ADANA - Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

- Kaza yeri - Takla atan otomobilin görüntüsü Adana 'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıADANA (AA) - Adana 'da kullandığı otomobil takla atan sürücü hastaneye kaldırıldı.Muhammet Emin Aksoy idaresindeki 01 TC 500 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Akif Palalı Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Aksoy, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane Direksiyon 

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