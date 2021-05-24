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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Sulama kanalının sifonuna sıkışan Nil kaplumbağası kurtarıldı

ADANA - Sulama kanalının sifonuna sıkışan Nil kaplumbağası kurtarıldı

- DSİ personelinin Sulama kanalından kurtarılan Nil Kaplumbağasının taşıması - Nil Kaplumbağasının Ceyhan Nehri'ne bırakılması Adana 'da sulama kanalının sifonuna sıkışan Nil kaplumbağası kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'da, sulama kanalında sifona sıkışan Nil kaplumbağası, bulunduğu yerden DSİ ekiplerince çıkarıldı.Merkez Yüreğir ilçesi kırsaldaki Eğriağaç Mahallesi’nde sulama kanalındaki sifon yapısına giren su ile çıkan su arasında fark olduğunu gören çiftçiler, arıza şüphesiyle Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Seyhan Sol Sahil Sulama Birliğine ulaştı.Bölgeye giden su dağıtım teknisyenleri, sifon yapısının içinde hareket eden bir canlı olduğunu fark edince önce suyu kesti. Ekipler, suyun kesilmesinin ardından sifon içerisine sıkışan yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki Nil kaplumbağasını gördü.Sıkıştığı yerden çıkarılan kaplumbağa, Ceyhan Nehri'ne bırakıldı.DSİ Bölge Müdürü Akif Balta da sosyal medya hesabından, görevlilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Sosyal Medya Salda Sulama Kanalı Irak 

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