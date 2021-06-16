ADANA - Sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
- Sulama kanalı - Ambulanstan ve olay yerindeki vatandaşlardan görüntülerGÜNCELLEME - Adana 'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldıKAYBOLAN GENCİN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.Akıncılar Mahallesi yakınındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Musa Hacı Boncuk (16) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi akıntıya kapıldı.Boncuk, suda sürüklenerek kayboldu, diğeri kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.Dalgıç polislerin çalışmasıyla Boncuk'un cenazesi sulama kanalına girdiği yerin yakınlarında ulaşıldı.Gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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