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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu

ADANA - Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu

- İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin sulama kanalında yaptığı çalışma - Sular altında kalan araç - Dalgıç ekibinin incelemesi Adana 'da sulama kanalında hafif ticari araç bulunduADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında hafif ticari araç bulundu.Yalmanlı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalındaki 45 ET 599 plakalı hafif ticari aracı fark edenler durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında yaptığı çalışmada araçta kimsenin olmadığını tespit etti.Ekipler, sürücüye ulaşmaya çalışıyor.

Polis Bild Ticari Araç Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

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