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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Sulama kanalına devrilen araçtaki iki kişinin cesedine ulaşıldı

ADANA - Sulama kanalına devrilen araçtaki iki kişinin cesedine ulaşıldı

- DSİ'ye ait sulama kanalı - Kanal kenarında bulunan cesetler - Ölenlerin yakınları - Olay yerindeki polis ekipleriGÜNCELLEME - Adana 'da sulama kanalına devrilen araçtaki iki kişinin cesedine ulaşıldıCESETLERİN BULUNMASI EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtaki iki kişinin cesedi bulundu.Yalmanlı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalındaki 45 ET 599 plakalı hafif ticari aracı fark edenler durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, araçta bulunduğu belirtilen Süleyman B. (27) ve Fırat P'yi (27) bulmak için sulama kanalında arama çalışması başlattı.Aramalar devam ederken olay yerine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Köylüoğlu Mahallesi'nde vatandaşlar sulama kanalında iki cesetle karşılaştı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, cesetlerin kayıp iki kişiye ait olduğunu belirledi.Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Ticari Araç Sulama Kanalı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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