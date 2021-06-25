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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Suç örgütü soruşturmasında 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

ADANA - Suç örgütü soruşturmasında 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

- Özel harekat polislerinin eve baskın düzenlemesi - Polis ekipleri - Adli tıp birİminin dışı - Zanlıların adli tıp biriminden getirilmesi Adana 'da suç örgütü soruşturmasında 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldıADANA (AA) - Adana 'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "öldürme", "yaralama", "iş yeri kurşunlama", "tehdit ve darp ile tahsilat yapma" ve "yağma" gibi suçlara karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik araştırma başlattı.Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 32 şüpheliyi yakalamak için belirlediği 36 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat ekipleri, kapılarını koçbaşı yardımıyla kırdığı evlerde arama yaptı.Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda zanlı yakalandı.Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Bu arada, suç örgütüne yönelik son zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 19 tabanca, 12 av tüfeği, 249 mermi, 5 çelik yelek, dürbün ve 37 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu Yakalama Kararı Suç Örgütü Şafak Vakti Çelik Yelek 

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