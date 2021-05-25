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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ADANA - Suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

- Zanlıların emniyetten çıkarılması Adana 'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin 21 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden örgüt elebaşı Ü.G'nin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "nitelikli yağma", "yaralama", "gayrimenkul satışı üzerinden yağma", "silah ticareti", "görevi kötüye kullanma" ve "tehdit" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 46 mermi, 3 ruhsatsız tüfek, 20 gram esrar, senetler ve alacak verecek defterleri ele geçirilmişti.

Adli Kontrol Suç Örgütü Operasyonu Gayrimenkul Suç Örgütü Silah Ticareti 

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