ADANA - Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
- Olay yeri - Polislerin bölgede inceleme yapması Adana 'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Gülpınar Mahallesi'nde bir kişiyi sokakta yaralı halde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, K.A'nın kalbinin yakınına isabet eden kurşunla yaralandığını belirledi.Durumu ağır olan K.A, yakındaki özel bir hastanede tedaviye alındı.Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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