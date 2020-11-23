Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı

ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı

- Polis ekiplerine direnen alkollü sürücü - Aracı çekiciye yükletmek istemeyen sürücü - Çekici ile otomobilin çekilmesi - Sürücünün taksiye bindirilmesiSokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldıADANA (AA) - Adana 'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, Recep Y. yönetimindeki 33 BMD 78 plakalı minibüsü durdurdu. Kontrollerde Recep Y'nin 1,78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 516 lira para cezası kesildi.

Alkollü Sürücü Para Cezası Araç Kullanmak Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement