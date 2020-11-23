ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı
- Polis ekiplerine direnen alkollü sürücü - Aracı çekiciye yükletmek istemeyen sürücü - Çekici ile otomobilin çekilmesi - Sürücünün taksiye bindirilmesiSokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldıADANA (AA) - Adana 'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye para cezası verildi. Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, Recep Y. yönetimindeki 33 BMD 78 plakalı minibüsü durdurdu. Kontrollerde Recep Y'nin 1,78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 516 lira para cezası kesildi.
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