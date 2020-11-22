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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı

ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı

- Trafik polislerinin denetimi - Denetime takılan sürücü - Sürücüye alkol testi yapılması - Polislerin sürücüye ceza vermesiSokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldıADANA (AA) - Adana 'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, Adem N. yönetimindeki 01 M 0558 plakalı minibüsü durdurdu. Kontrollerde Adem N. 245 promil alkollü çıktı. Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 1580 lira para cezası kesildi.

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