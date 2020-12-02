Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Sokağa çıkma kısıtlaması

ADANA - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Boş kalan cadde ve bulvarların görüntüsü - Engelli Ömer Özsaylı'nın polisleri ziyareti - Polis ekiplerinin denetim görüntüsüDoğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründüADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Adana 'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa, Bülent Angın ve Turgut Özal bulvarlarının, kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü.
Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptıMerkez Çukurova ilçesinde Ali Özsaylı, engelli 15 yaşındaki oğlu Ömer Özsaylı ile polis denetim noktasını ziyaret etti. Polislerle görüşen Ömer için ekipler araçtan siren çaldı, Ömer'e maske taktı.Baba Ali Özsaylı, oğlunun polisleri çok sevdiğini, hemen hemen her gece bir polis ekibini bulup onlarla görüşmek istediğini, bu nedenle ekipleri ziyaret ettiğini belirtti.
- MersinMersin'de kısıtlamaya uyulduğu ve sokakların sakin olduğu gözlendi.Yaya ve araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray meydanlarına sessizlik hakim oldu.Kentte önlem alan polis ekipleri, ana caddelerde ve kavşaklarda denetim yaptı. Yasağa uymayanlara cezai işlem uyguladı. - HatayHatay'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.
Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri sessizliğe büründü.Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlere başladı.
Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi. - OsmaniyeOsmaniye'de, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.Kentin en işlek noktaları Atatürk, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü.Polis ekipleri ise ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaptı.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı