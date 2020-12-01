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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ADANA - Sokağa çıkma kısıtlaması

ADANA - Sokağa çıkma kısıtlaması

Boş cadde ve sokakların görüntüsüUygulama yapan ekiplerADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye 'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Bülent Angın, Turgut Özal ve Ziyapaşa bulvarlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü.
Kentte önlem alan polis ekipleri, kısıtlama denetiminde bulundu.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri 

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