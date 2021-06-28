Adana sineması kültürel miras kimliği kazanıyor

-Zeydan Karalar konuşması

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( ADANA )- “Kültürel Miras Olarak Sinema için Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana'da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması” projesinin tanıtımı yapıldı- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar:- "Sinema deyince akla Adana gelmeli" ADANA



- Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Koruma ve Diyalog-II Programı (CCH-II) kapsamında düzenlenen projeyle Adana sineması uluslararası alanda kimlik kazanacak.Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği’nin öncülüğünde Belçika Gent ve Antwerp üniversitelerinin, Çukurova Üniversitesi’nin, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sabri Şenevi Sinema Evi’nin iştirakiyle düzenlenen “Kültürel Miras Olarak Sinema için Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana'da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması” projesinin tanıtımı 75. Yıl Sanat Galerisi’nde yapıldı.Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yeşilçam filmlerinin ilk olarak Adana’da gösterime girdiğini, Adana’da film tutarsa diğer illere gönderildiğini belirterek, “Adana çok şanslı ve özellikli bir kent. En büyük zenginliği yiğit ve delikanlı insanları. Sinemadan, gastronomiden, kültür ve sanat olmak üzere nereden ele alınırsa Adana çok özellikli bir kent. Eskiden yazlık sinemalar vardı. Sinema deyince akla Adana gelmeli. İstanbul belki çok filmin çevrildiği bir yer ama sinema deyince akla Adana gelmeli. Bu mirası, bu güzellikleri ortaya çıkartmak için çabalayan herkesi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fazilet Aksu, Adana Şehircilik Atölyesi direktörü İpek Sabah Aynal ve Altın Koza A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Timuçin projeyle ilgili bilgi verdi.Projeyle ilgili kurulan "cineheritage.org" adresi de toplantıda tanıtıldı. Proje kapsamında yaklaşık 120 yıllık Adana sinemasının tarihi araştırılacak, sinema mekanlarının envanteri çıkarılacak, Adana sinema tarihi gezisi rotaları ve kataloğu oluşturulacak.

