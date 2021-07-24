ADANA - Silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
- Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri - Ambulansın olay yerine gelişi - Yaralının ambulansa alınması - Kavganın yaşandığı yere emniyet şeridi çekilmesi Adana 'da silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Pompalı tüfek ve bıçak kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, kavganın ardından yaptığı çalışmayla iki pompalı tüfek ele geçirdi.Kavgaya karışan zanlıların yakalanması için ekiplerin araştırmaları sürüyor.
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