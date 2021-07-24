Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ADANA - Silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

ADANA - Silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

- Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri - Ambulansın olay yerine gelişi - Yaralının ambulansa alınması - Kavganın yaşandığı yere emniyet şeridi çekilmesi Adana 'da silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Pompalı tüfek ve bıçak kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, kavganın ardından yaptığı çalışmayla iki pompalı tüfek ele geçirdi.Kavgaya karışan zanlıların yakalanması için ekiplerin araştırmaları sürüyor.

Hastane Akalan Emniyet Şeridi Bıçaklı Kavga Pompalı Tüfek 

İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı