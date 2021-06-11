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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Yaralı şahsın hastaneye getirilmesiADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde E.T'nin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, E.T'nin tabancayla vurulduğunu belirledi.Yaralı, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Hastane Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

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