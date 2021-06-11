ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Yaralı şahsın hastaneye getirilmesiADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde E.T'nin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, E.T'nin tabancayla vurulduğunu belirledi.Yaralı, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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