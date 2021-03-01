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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Yaralının ambulansa alınması - Ambulansın yaralıyı hastaneye götürmesi - Polis ekiplerinin incelemesiSilahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mavi Bulvar üzerinde yürüyen Yücel K'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.Yaralanan Yücel K. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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