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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri - Polisin kan örneği alması Adana 'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, H.M'ye, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada husumetlisi E.A tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Bacağından yaralanan H.M, yakınları tarafından özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

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