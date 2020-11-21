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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Olay yeri görüntüleri - Polisin yaptığı olay yeri inceleme görüntüsü - Kan ve mermi kovanı görüntüleriSilahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Sinanpaşa Mahallesi'nde Emrah K, yanına yaklaşan bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.Koşarak bölgeden uzaklaşan saldırgan, bir süre sonra kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.Yaralı Emrah K. ise çevredekilerce otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Olay yerinde 5 boş mermi kovanı bulan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan, Emrah K'nin kendisine ateş edenin aralarında husumet bulunan ağabeyi Ahmet K. olduğu yönünde polise ifade verdiği öğrenildi.

Polis Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Mermi Saldırı 

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